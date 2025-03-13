货币 / ANNX
ANNX: Annexon Inc
2.52 USD 0.13 (4.91%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANNX汇率已更改-4.91%。当日，交易品种以低点2.50和高点2.71进行交易。
关注Annexon Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ANNX新闻
- Annexon, Inc. (ANNX) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Annexon, Inc. (ANNX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Vonaprument selected for EMA’s product development coordinator pilot
- Carson William H. buys Annexon (ANNX) shares worth $9,999
- Annexon completes enrollment for phase 3 dry AMD therapy trial
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Annexon: Lead GBS Therapy Stokes Near Term Potential (NASDAQ:ANNX)
- Annexon amends 2022 warrants, extends term and sets cash-only exercise
- Annexon Bolsters Ophthalmology Expertise with Appointment of Retina Specialist Lloyd Clark, M.D., as Pivotal ANX007 Program Advances in Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD) with Geographic Atro
- Annexon Biosciences to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Annexon reports promising Guillain-Barré treatment results
- Annexon Reports Inducement Grants to New Employees Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon's Investigational Drug Shows Rapid Recovery And Durable Benefit In Rare Neurological Disorder - Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon: Despite Major Catalysts, Stock Is Trading Almost At Cash (NASDAQ:ANNX)
日范围
2.50 2.71
年范围
1.28 7.85
- 前一天收盘价
- 2.65
- 开盘价
- 2.66
- 卖价
- 2.52
- 买价
- 2.82
- 最低价
- 2.50
- 最高价
- 2.71
- 交易量
- 1.565 K
- 日变化
- -4.91%
- 月变化
- 22.33%
- 6个月变化
- 30.57%
- 年变化
- -57.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值