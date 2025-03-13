Moedas / ANNX
ANNX: Annexon Inc
2.64 USD 0.12 (4.76%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANNX para hoje mudou para 4.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.52 e o mais alto foi 2.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Annexon Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANNX Notícias
- Annexon, Inc. (ANNX) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Annexon, Inc. (ANNX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Vonaprument selected for EMA’s product development coordinator pilot
- Carson William H. buys Annexon (ANNX) shares worth $9,999
- Annexon completes enrollment for phase 3 dry AMD therapy trial
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Annexon: Lead GBS Therapy Stokes Near Term Potential (NASDAQ:ANNX)
- Annexon amends 2022 warrants, extends term and sets cash-only exercise
- Annexon Bolsters Ophthalmology Expertise with Appointment of Retina Specialist Lloyd Clark, M.D., as Pivotal ANX007 Program Advances in Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD) with Geographic Atro
- Annexon Biosciences to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Annexon reports promising Guillain-Barré treatment results
- Annexon Reports Inducement Grants to New Employees Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon's Investigational Drug Shows Rapid Recovery And Durable Benefit In Rare Neurological Disorder - Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon: Despite Major Catalysts, Stock Is Trading Almost At Cash (NASDAQ:ANNX)
Faixa diária
2.52 2.67
Faixa anual
1.28 7.85
- Fechamento anterior
- 2.52
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Low
- 2.52
- High
- 2.67
- Volume
- 1.867 K
- Mudança diária
- 4.76%
- Mudança mensal
- 28.16%
- Mudança de 6 meses
- 36.79%
- Mudança anual
- -55.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh