ANNX: Annexon Inc
2.75 USD 0.11 (4.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANNX hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.66 bis zu einem Hoch von 2.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annexon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.66 2.78
Jahresspanne
1.28 7.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.64
- Eröffnung
- 2.67
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Tief
- 2.66
- Hoch
- 2.78
- Volumen
- 1.113 K
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 33.50%
- 6-Monatsänderung
- 42.49%
- Jahresänderung
- -53.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K