ANNX: Annexon Inc

2.75 USD 0.11 (4.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANNX hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.66 bis zu einem Hoch von 2.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Annexon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.66 2.78
Jahresspanne
1.28 7.85
Vorheriger Schlusskurs
2.64
Eröffnung
2.67
Bid
2.75
Ask
3.05
Tief
2.66
Hoch
2.78
Volumen
1.113 K
Tagesänderung
4.17%
Monatsänderung
33.50%
6-Monatsänderung
42.49%
Jahresänderung
-53.78%
