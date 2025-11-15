ANGX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Angel Studios, Inc. hisse senedi 5.99 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.06 - 6.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 5.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1021 değerine ulaştı. ANGX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Angel Studios, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Angel Studios, Inc. hisse senedi şu anda 5.99 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -65.57% ve USD değerlerini izler. ANGX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ANGX hisse senedi nasıl alınır? Angel Studios, Inc. hisselerini şu anki 5.99 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.99 ve Ask 6.29 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1021 ve günlük değişim oranı 14.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ANGX fiyat hareketlerini takip edin.

ANGX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Angel Studios, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.77 - 20.38 ve mevcut fiyatı 5.99 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.99 veya Ask 6.29 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -9.24% ve 6 aylık değişim oranı -65.57% değerlerini karşılaştırır. ANGX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Angel Studios, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Angel Studios, Inc. hisse senedi yıllık olarak 20.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.77 - 20.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 5.28 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Angel Studios, Inc. performansını takip edin.

Angel Studios, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Angel Studios, Inc. (ANGX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.99 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.77 - 20.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ANGX fiyat hareketlerini izleyin.