ANGX: Angel Studios, Inc.
El tipo de cambio de ANGX de hoy ha cambiado un 13.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.06, mientras que el máximo ha alcanzado 6.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Angel Studios, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ANGX hoy?
Angel Studios, Inc. (ANGX) se evalúa hoy en 5.99. El instrumento se negocia dentro de 5.06 - 6.02; el cierre de ayer ha sido 5.28 y el volumen comercial ha alcanzado 1021. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ANGX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Angel Studios, Inc.?
Angel Studios, Inc. se evalúa actualmente en 5.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -65.57% y USD. Monitoree los movimientos de ANGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ANGX?
Puede comprar acciones de Angel Studios, Inc. (ANGX) al precio actual de 5.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.99 o 6.29, mientras que 1021 y 14.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ANGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ANGX?
Invertir en Angel Studios, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 3.77 - 20.38 y el precio actual 5.99. Muchos comparan -9.24% y -65.57% antes de colocar órdenes en 5.99 o 6.29. Estudie los cambios diarios de precios de ANGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Angel Studios, Inc.?
El precio más alto de Angel Studios, Inc. (ANGX) en el último año ha sido 20.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.77 - 20.38, una comparación con 5.28 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Angel Studios, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Angel Studios, Inc.?
El precio más bajo de Angel Studios, Inc. (ANGX) para el año ha sido 3.77. La comparación con los actuales 5.99 y 3.77 - 20.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ANGX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ANGX?
En el pasado, Angel Studios, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.28 y -65.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.28
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.06
- High
- 6.02
- Volumen
- 1.021 K
- Cambio diario
- 13.45%
- Cambio mensual
- -9.24%
- Cambio a 6 meses
- -65.57%
- Cambio anual
- -65.57%