货币 / ANGX
ANGX: Angel Studios, Inc.

5.99 USD 0.71 (13.45%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ANGX汇率已更改13.45%。当日，交易品种以低点5.06和高点6.02进行交易。

关注Angel Studios, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ANGX股票今天的价格是多少？

Angel Studios, Inc.股票今天的定价为5.99。它在5.06 - 6.02范围内交易，昨天的收盘价为5.28，交易量达到1021。ANGX的实时价格图表显示了这些更新。

Angel Studios, Inc.股票是否支付股息？

Angel Studios, Inc.目前的价值为5.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.57%和USD。实时查看图表以跟踪ANGX走势。

如何购买ANGX股票？

您可以以5.99的当前价格购买Angel Studios, Inc.股票。订单通常设置在5.99或6.29附近，而1021和14.10%显示市场活动。立即关注ANGX的实时图表更新。

如何投资ANGX股票？

投资Angel Studios, Inc.需要考虑年度范围3.77 - 20.38和当前价格5.99。许多人在以5.99或6.29下订单之前，会比较-9.24%和。实时查看ANGX价格图表，了解每日变化。

Angel Studios, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Angel Studios, Inc.的最高价格是20.38。在3.77 - 20.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Angel Studios, Inc.的绩效。

Angel Studios, Inc.股票的最低价格是多少？

Angel Studios, Inc.（ANGX）的最低价格为3.77。将其与当前的5.99和3.77 - 20.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANGX股票是什么时候拆分的？

Angel Studios, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.28和-65.57%中可见。

日范围
5.06 6.02
年范围
3.77 20.38
前一天收盘价
5.28
开盘价
5.25
卖价
5.99
买价
6.29
最低价
5.06
最高价
6.02
交易量
1.021 K
日变化
13.45%
月变化
-9.24%
6个月变化
-65.57%
年变化
-65.57%
16 十一月, 星期日