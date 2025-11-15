КотировкиРазделы
ANGX: Angel Studios, Inc.

5.99 USD 0.71 (13.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANGX за сегодня изменился на 13.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.06, а максимальная — 6.02.

Следите за динамикой Angel Studios, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций ANGX сегодня?

Angel Studios, Inc. (ANGX) сегодня оценивается на уровне 5.99. Инструмент торгуется в пределах 5.06 - 6.02, вчерашнее закрытие составило 5.28, а торговый объем достиг 1021. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Studios, Inc.?

Angel Studios, Inc. в настоящее время оценивается в 5.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.57% и USD. Отслеживайте движения ANGX на графике в реальном времени.

Как купить акции ANGX?

Вы можете купить акции Angel Studios, Inc. (ANGX) по текущей цене 5.99. Ордера обычно размещаются около 5.99 или 6.29, тогда как 1021 и 14.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANGX?

Инвестирование в Angel Studios, Inc. предполагает учет годового диапазона 3.77 - 20.38 и текущей цены 5.99. Многие сравнивают -9.24% и -65.57% перед размещением ордеров на 5.99 или 6.29. Изучайте ежедневные изменения цены ANGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Angel Studios, Inc.?

Самая высокая цена Angel Studios, Inc. (ANGX) за последний год составила 20.38. Акции заметно колебались в пределах 3.77 - 20.38, сравнение с 5.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Studios, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Angel Studios, Inc.?

Самая низкая цена Angel Studios, Inc. (ANGX) за год составила 3.77. Сравнение с текущими 5.99 и 3.77 - 20.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANGX?

В прошлом Angel Studios, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.28 и -65.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.06 6.02
Годовой диапазон
3.77 20.38
Предыдущее закрытие
5.28
Open
5.25
Bid
5.99
Ask
6.29
Low
5.06
High
6.02
Объем
1.021 K
Дневное изменение
13.45%
Месячное изменение
-9.24%
6-месячное изменение
-65.57%
Годовое изменение
-65.57%
15 ноября, суббота