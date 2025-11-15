- Обзор рынка
ANGX: Angel Studios, Inc.
Курс ANGX за сегодня изменился на 13.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.06, а максимальная — 6.02.
Следите за динамикой Angel Studios, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANGX сегодня?
Angel Studios, Inc. (ANGX) сегодня оценивается на уровне 5.99. Инструмент торгуется в пределах 5.06 - 6.02, вчерашнее закрытие составило 5.28, а торговый объем достиг 1021. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Studios, Inc.?
Angel Studios, Inc. в настоящее время оценивается в 5.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.57% и USD. Отслеживайте движения ANGX на графике в реальном времени.
Как купить акции ANGX?
Вы можете купить акции Angel Studios, Inc. (ANGX) по текущей цене 5.99. Ордера обычно размещаются около 5.99 или 6.29, тогда как 1021 и 14.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANGX?
Инвестирование в Angel Studios, Inc. предполагает учет годового диапазона 3.77 - 20.38 и текущей цены 5.99. Многие сравнивают -9.24% и -65.57% перед размещением ордеров на 5.99 или 6.29. Изучайте ежедневные изменения цены ANGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Angel Studios, Inc.?
Самая высокая цена Angel Studios, Inc. (ANGX) за последний год составила 20.38. Акции заметно колебались в пределах 3.77 - 20.38, сравнение с 5.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Studios, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Angel Studios, Inc.?
Самая низкая цена Angel Studios, Inc. (ANGX) за год составила 3.77. Сравнение с текущими 5.99 и 3.77 - 20.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANGX?
В прошлом Angel Studios, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.28 и -65.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.28
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.06
- High
- 6.02
- Объем
- 1.021 K
- Дневное изменение
- 13.45%
- Месячное изменение
- -9.24%
- 6-месячное изменение
- -65.57%
- Годовое изменение
- -65.57%