ANGX: Angel Studios, Inc.
Der Wechselkurs von ANGX hat sich für heute um 13.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.06 bis zu einem Hoch von 6.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Angel Studios, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ANGX heute?
Die Aktie von Angel Studios, Inc. (ANGX) notiert heute bei 5.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.06 - 6.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.28 und das Handelsvolumen erreichte 1021. Das Live-Chart von ANGX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ANGX Dividenden?
Angel Studios, Inc. wird derzeit mit 5.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -65.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ANGX zu verfolgen.
Wie kaufe ich ANGX-Aktien?
Sie können Aktien von Angel Studios, Inc. (ANGX) zum aktuellen Kurs von 5.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.99 oder 6.29 platziert, während 1021 und 14.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ANGX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ANGX-Aktien?
Bei einer Investition in Angel Studios, Inc. müssen die jährliche Spanne 3.77 - 20.38 und der aktuelle Kurs 5.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.24% und -65.57%, bevor sie Orders zu 5.99 oder 6.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ANGX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Angel Studios, Inc.?
Der höchste Kurs von Angel Studios, Inc. (ANGX) im vergangenen Jahr lag bei 20.38. Innerhalb von 3.77 - 20.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Angel Studios, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Angel Studios, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Angel Studios, Inc. (ANGX) im Laufe des Jahres betrug 3.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.99 und der Spanne 3.77 - 20.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ANGX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ANGX statt?
Angel Studios, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.28 und -65.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.28
- Eröffnung
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Tief
- 5.06
- Hoch
- 6.02
- Volumen
- 1.021 K
- Tagesänderung
- 13.45%
- Monatsänderung
- -9.24%
- 6-Monatsänderung
- -65.57%
- Jahresänderung
- -65.57%