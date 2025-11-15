- Visão do mercado
ANGX: Angel Studios, Inc.
A taxa do ANGX para hoje mudou para 13.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.06 e o mais alto foi 6.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Angel Studios, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ANGX hoje?
Hoje Angel Studios, Inc. (ANGX) está avaliado em 5.99. O instrumento é negociado dentro de 5.06 - 6.02, o fechamento de ontem foi 5.28, e o volume de negociação atingiu 1021. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ANGX em tempo real.
As ações de Angel Studios, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Angel Studios, Inc. está avaliado em 5.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -65.57% e USD. Monitore os movimentos de ANGX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ANGX?
Você pode comprar ações de Angel Studios, Inc. (ANGX) pelo preço atual 5.99. Ordens geralmente são executadas perto de 5.99 ou 6.29, enquanto 1021 e 14.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ANGX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ANGX?
Investir em Angel Studios, Inc. envolve considerar a faixa anual 3.77 - 20.38 e o preço atual 5.99. Muitos comparam -9.24% e -65.57% antes de enviar ordens em 5.99 ou 6.29. Estude as mudanças diárias de preço de ANGX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Angel Studios, Inc.?
O maior preço de Angel Studios, Inc. (ANGX) no último ano foi 20.38. As ações oscilaram bastante dentro de 3.77 - 20.38, e a comparação com 5.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Angel Studios, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Angel Studios, Inc.?
O menor preço de Angel Studios, Inc. (ANGX) no ano foi 3.77. A comparação com o preço atual 5.99 e 3.77 - 20.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ANGX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ANGX?
No passado Angel Studios, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.28 e -65.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.28
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.06
- High
- 6.02
- Volume
- 1.021 K
- Mudança diária
- 13.45%
- Mudança mensal
- -9.24%
- Mudança de 6 meses
- -65.57%
- Mudança anual
- -65.57%