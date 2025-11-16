- 概要
ANGX: Angel Studios, Inc.
ANGXの今日の為替レートは、13.45%変化しました。日中、通貨は1あたり5.06の安値と6.02の高値で取引されました。
Angel Studios, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ANGX株の現在の価格は？
Angel Studios, Inc.の株価は本日5.99です。5.06 - 6.02内で取引され、前日の終値は5.28、取引量は1021に達しました。ANGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Angel Studios, Inc.の株は配当を出しますか？
Angel Studios, Inc.の現在の価格は5.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は-65.57%やUSDにも注目します。ANGXの動きはライブチャートで確認できます。
ANGX株を買う方法は？
Angel Studios, Inc.の株は現在5.99で購入可能です。注文は通常5.99または6.29付近で行われ、1021や14.10%が市場の動きを示します。ANGXの最新情報はライブチャートで確認できます。
ANGX株に投資する方法は？
Angel Studios, Inc.への投資では、年間の値幅3.77 - 20.38と現在の5.99を考慮します。注文は多くの場合5.99や6.29で行われる前に、-9.24%や-65.57%と比較されます。ANGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Angel Studios, Inc.の株の最高値は？
Angel Studios, Inc.の過去1年の最高値は20.38でした。3.77 - 20.38内で株価は大きく変動し、5.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Angel Studios, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Angel Studios, Inc.の株の最低値は？
Angel Studios, Inc.(ANGX)の年間最安値は3.77でした。現在の5.99や3.77 - 20.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ANGXの動きはライブチャートで確認できます。
ANGXの株式分割はいつ行われましたか？
Angel Studios, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.28、-65.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.28
- 始値
- 5.25
- 買値
- 5.99
- 買値
- 6.29
- 安値
- 5.06
- 高値
- 6.02
- 出来高
- 1.021 K
- 1日の変化
- 13.45%
- 1ヶ月の変化
- -9.24%
- 6ヶ月の変化
- -65.57%
- 1年の変化
- -65.57%