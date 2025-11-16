クォートセクション
ANGX
ANGX: Angel Studios, Inc.

5.99 USD 0.71 (13.45%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ANGXの今日の為替レートは、13.45%変化しました。日中、通貨は1あたり5.06の安値と6.02の高値で取引されました。

Angel Studios, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.06 6.02
1年のレンジ
3.77 20.38
以前の終値
5.28
始値
5.25
買値
5.99
買値
6.29
安値
5.06
高値
6.02
出来高
1.021 K
1日の変化
13.45%
1ヶ月の変化
-9.24%
6ヶ月の変化
-65.57%
1年の変化
-65.57%
16 11月, 日曜日