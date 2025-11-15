- Panoramica
ANGX: Angel Studios, Inc.
Il tasso di cambio ANGX ha avuto una variazione del 13.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 6.02.
Segui le dinamiche di Angel Studios, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ANGX oggi?
Oggi le azioni Angel Studios, Inc. sono prezzate a 5.99. Viene scambiato all'interno di 5.06 - 6.02, la chiusura di ieri è stata 5.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 1021. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ANGX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Angel Studios, Inc. pagano dividendi?
Angel Studios, Inc. è attualmente valutato a 5.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -65.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ANGX.
Come acquistare azioni ANGX?
Puoi acquistare azioni Angel Studios, Inc. al prezzo attuale di 5.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.99 o 6.29, mentre 1021 e 14.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ANGX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ANGX?
Investire in Angel Studios, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 3.77 - 20.38 e il prezzo attuale 5.99. Molti confrontano -9.24% e -65.57% prima di effettuare ordini su 5.99 o 6.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ANGX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Angel Studios, Inc.?
Il prezzo massimo di Angel Studios, Inc. nell'ultimo anno è stato 20.38. All'interno di 3.77 - 20.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Angel Studios, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Angel Studios, Inc.?
Il prezzo più basso di Angel Studios, Inc. (ANGX) nel corso dell'anno è stato 3.77. Confrontandolo con gli attuali 5.99 e 3.77 - 20.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ANGX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ANGX?
Angel Studios, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.28 e -65.57%.
- Chiusura Precedente
- 5.28
- Apertura
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Minimo
- 5.06
- Massimo
- 6.02
- Volume
- 1.021 K
- Variazione giornaliera
- 13.45%
- Variazione Mensile
- -9.24%
- Variazione Semestrale
- -65.57%
- Variazione Annuale
- -65.57%