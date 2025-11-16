- Aperçu
ANGX: Angel Studios, Inc.
Le taux de change de ANGX a changé de 13.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.06 et à un maximum de 6.02.
Suivez la dynamique Angel Studios, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ANGX aujourd'hui ?
L'action Angel Studios, Inc. est cotée à 5.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.06 - 6.02, a clôturé hier à 5.28 et son volume d'échange a atteint 1021. Le graphique en temps réel du cours de ANGX présente ces mises à jour.
L'action Angel Studios, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Angel Studios, Inc. est actuellement valorisé à 5.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -65.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ANGX.
Comment acheter des actions ANGX ?
Vous pouvez acheter des actions Angel Studios, Inc. au cours actuel de 5.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.99 ou de 6.29, le 1021 et le 14.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ANGX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ANGX ?
Investir dans Angel Studios, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.77 - 20.38 et le prix actuel 5.99. Beaucoup comparent -9.24% et -65.57% avant de passer des ordres à 5.99 ou 6.29. Consultez le graphique du cours de ANGX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Angel Studios, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Angel Studios, Inc. l'année dernière était 20.38. Au cours de 3.77 - 20.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Angel Studios, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Angel Studios, Inc. ?
Le cours le plus bas de Angel Studios, Inc. (ANGX) sur l'année a été 3.77. Sa comparaison avec 5.99 et 3.77 - 20.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ANGX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ANGX a-t-elle été divisée ?
Angel Studios, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.28 et -65.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.28
- Ouverture
- 5.25
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Plus Bas
- 5.06
- Plus Haut
- 6.02
- Volume
- 1.021 K
- Changement quotidien
- 13.45%
- Changement Mensuel
- -9.24%
- Changement à 6 Mois
- -65.57%
- Changement Annuel
- -65.57%