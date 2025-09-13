FiyatlarBölümler
ANET
ANET: Arista Networks Inc

149.58 USD 2.92 (1.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANET fiyatı bugün 1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.67 ve Yüksek fiyatı olarak 150.24 aralığında işlem gördü.

Arista Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
146.67 150.24
Yıllık aralık
59.50 156.32
Önceki kapanış
146.66
Açılış
149.07
Satış
149.58
Alış
149.88
Düşük
146.67
Yüksek
150.24
Hacim
19.669 K
Günlük değişim
1.99%
Aylık değişim
12.93%
6 aylık değişim
93.78%
Yıllık değişim
54.06%
