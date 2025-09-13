Dövizler / ANET
ANET: Arista Networks Inc
149.58 USD 2.92 (1.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANET fiyatı bugün 1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.67 ve Yüksek fiyatı olarak 150.24 aralığında işlem gördü.
Arista Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
146.67 150.24
Yıllık aralık
59.50 156.32
- Önceki kapanış
- 146.66
- Açılış
- 149.07
- Satış
- 149.58
- Alış
- 149.88
- Düşük
- 146.67
- Yüksek
- 150.24
- Hacim
- 19.669 K
- Günlük değişim
- 1.99%
- Aylık değişim
- 12.93%
- 6 aylık değişim
- 93.78%
- Yıllık değişim
- 54.06%
21 Eylül, Pazar