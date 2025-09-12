货币 / ANET
ANET: Arista Networks Inc
142.14 USD 3.30 (2.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANET汇率已更改-2.27%。当日，交易品种以低点141.00和高点147.34进行交易。
关注Arista Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ANET新闻
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Bull of the Day: Arista Networks (ANET)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- Best AI Stocks to Buy: Nice vs. Arista Networks
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- This Top Computer and Technology Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Needham上调Arista Networks目标价至160美元，此前为155美元
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- UBS维持Arista Networks股票目标价155美元，看好前景
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Prediction: This Stock Could Be a Winner of the AI Networking Boom (Hint: It's Not Nvidia or Broadcom)
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Arista Networks (ANET) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
- Why Arista Networks Fell Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- If You'd Invested $10,000 in Arista Networks (ANET) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- 4 Cloud Computing Stocks to Watch as Markets Hit Record High on a Trot
日范围
141.00 147.34
年范围
59.50 156.32
- 前一天收盘价
- 145.44
- 开盘价
- 145.54
- 卖价
- 142.14
- 买价
- 142.44
- 最低价
- 141.00
- 最高价
- 147.34
- 交易量
- 19.429 K
- 日变化
- -2.27%
- 月变化
- 7.32%
- 6个月变化
- 84.14%
- 年变化
- 46.40%
