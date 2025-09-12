Валюты / ANET
ANET: Arista Networks Inc
142.14 USD 3.30 (2.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANET за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.00, а максимальная — 147.34.
Следите за динамикой Arista Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ANET
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- Best AI Stocks to Buy: Nice vs. Arista Networks
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- This Top Computer and Technology Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Целевая цена акций Arista Networks повышена до $160 с $155 в Needham
- Arista Networks stock price target raised to $160 from $155 at Needham
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- UBS сохраняет целевую цену акций Arista Networks на уровне $155 на фоне оптимистичного прогноза
- Arista Networks stock price target maintained at $155 by UBS on bullish outlook
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Prediction: This Stock Could Be a Winner of the AI Networking Boom (Hint: It's Not Nvidia or Broadcom)
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Arista Networks (ANET) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Why Arista Networks Fell Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- If You'd Invested $10,000 in Arista Networks (ANET) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- 4 Cloud Computing Stocks to Watch as Markets Hit Record High on a Trot
- Ралли акций Arista продолжается после позитивного Дня аналитика
- Arista stock rally continues after an upbeat Analyst Day
Дневной диапазон
141.00 147.34
Годовой диапазон
59.50 156.32
- Предыдущее закрытие
- 145.44
- Open
- 145.54
- Bid
- 142.14
- Ask
- 142.44
- Low
- 141.00
- High
- 147.34
- Объем
- 19.429 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- 7.32%
- 6-месячное изменение
- 84.14%
- Годовое изменение
- 46.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.