ANET: Arista Networks Inc

142.14 USD 3.30 (2.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANET за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.00, а максимальная — 147.34.

Следите за динамикой Arista Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
141.00 147.34
Годовой диапазон
59.50 156.32
Предыдущее закрытие
145.44
Open
145.54
Bid
142.14
Ask
142.44
Low
141.00
High
147.34
Объем
19.429 K
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
7.32%
6-месячное изменение
84.14%
Годовое изменение
46.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.