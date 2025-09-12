Divisas / ANET
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANET: Arista Networks Inc
142.83 USD 0.69 (0.49%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANET de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.50, mientras que el máximo ha alcanzado 143.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arista Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANET News
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Arista Networks (ANET)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- Best AI Stocks to Buy: Nice vs. Arista Networks
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- This Top Computer and Technology Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Needham eleva el precio objetivo de Arista Networks a 160 dólares desde 155 dólares
- Needham eleva precio objetivo de Arista Networks a $160 desde $155
- Arista Networks stock price target raised to $160 from $155 at Needham
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- UBS mantiene el precio objetivo de Arista Networks en 155 dólares con perspectiva alcista
- UBS mantiene precio objetivo de Arista Networks en $155 por perspectiva alcista
- Arista Networks stock price target maintained at $155 by UBS on bullish outlook
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Prediction: This Stock Could Be a Winner of the AI Networking Boom (Hint: It's Not Nvidia or Broadcom)
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Arista Networks (ANET) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Why Arista Networks Fell Today
Rango diario
138.50 143.25
Rango anual
59.50 156.32
- Cierres anteriores
- 142.14
- Open
- 142.54
- Bid
- 142.83
- Ask
- 143.13
- Low
- 138.50
- High
- 143.25
- Volumen
- 14.323 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 7.84%
- Cambio a 6 meses
- 85.04%
- Cambio anual
- 47.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B