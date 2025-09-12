CotizacionesSecciones
Divisas / ANET
ANET: Arista Networks Inc

142.83 USD 0.69 (0.49%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ANET de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.50, mientras que el máximo ha alcanzado 143.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Arista Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
138.50 143.25
Rango anual
59.50 156.32
Cierres anteriores
142.14
Open
142.54
Bid
142.83
Ask
143.13
Low
138.50
High
143.25
Volumen
14.323 K
Cambio diario
0.49%
Cambio mensual
7.84%
Cambio a 6 meses
85.04%
Cambio anual
47.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B