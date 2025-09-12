KurseKategorien
ANET: Arista Networks Inc

146.66 USD 3.83 (2.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANET hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.45 bis zu einem Hoch von 146.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arista Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
143.45 146.71
Jahresspanne
59.50 156.32
Vorheriger Schlusskurs
142.83
Eröffnung
144.52
Bid
146.66
Ask
146.96
Tief
143.45
Hoch
146.71
Volumen
13.369 K
Tagesänderung
2.68%
Monatsänderung
10.73%
6-Monatsänderung
90.00%
Jahresänderung
51.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K