ANET: Arista Networks Inc
146.66 USD 3.83 (2.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANET hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.45 bis zu einem Hoch von 146.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arista Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
143.45 146.71
Jahresspanne
59.50 156.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 142.83
- Eröffnung
- 144.52
- Bid
- 146.66
- Ask
- 146.96
- Tief
- 143.45
- Hoch
- 146.71
- Volumen
- 13.369 K
- Tagesänderung
- 2.68%
- Monatsänderung
- 10.73%
- 6-Monatsänderung
- 90.00%
- Jahresänderung
- 51.06%
