AMZD fiyatı bugün 1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.68 ve Yüksek fiyatı olarak 10.85 aralığında işlem gördü.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.