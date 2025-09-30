QuotazioniSezioni
Valute / AMZD
Tornare a Azioni

AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

10.80 USD 0.14 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMZD ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.68 e ad un massimo di 10.85.

Segui le dinamiche di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AMZD oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares sono prezzate a 10.80. Viene scambiato all'interno di 1.31%, la chiusura di ieri è stata 10.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMZD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares è attualmente valutato a 10.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -22.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMZD.

Come acquistare azioni AMZD?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares al prezzo attuale di 10.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.80 o 11.10, mentre 45 e 1.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMZD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AMZD?

Investire in Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares implica considerare l'intervallo annuale 10.01 - 15.25 e il prezzo attuale 10.80. Molti confrontano 0.93% e -19.04% prima di effettuare ordini su 10.80 o 11.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMZD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares nell'ultimo anno è stato 15.25. All'interno di 10.01 - 15.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) nel corso dell'anno è stato 10.01. Confrontandolo con gli attuali 10.80 e 10.01 - 15.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMZD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMZD?

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.66 e -22.36%.

Intervallo Giornaliero
10.68 10.85
Intervallo Annuale
10.01 15.25
Chiusura Precedente
10.66
Apertura
10.68
Bid
10.80
Ask
11.10
Minimo
10.68
Massimo
10.85
Volume
45
Variazione giornaliera
1.31%
Variazione Mensile
0.93%
Variazione Semestrale
-19.04%
Variazione Annuale
-22.36%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8