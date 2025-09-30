- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
Il tasso di cambio AMZD ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.68 e ad un massimo di 10.85.
Segui le dinamiche di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMZD oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares sono prezzate a 10.80. Viene scambiato all'interno di 1.31%, la chiusura di ieri è stata 10.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMZD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares è attualmente valutato a 10.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -22.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMZD.
Come acquistare azioni AMZD?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares al prezzo attuale di 10.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.80 o 11.10, mentre 45 e 1.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMZD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMZD?
Investire in Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares implica considerare l'intervallo annuale 10.01 - 15.25 e il prezzo attuale 10.80. Molti confrontano 0.93% e -19.04% prima di effettuare ordini su 10.80 o 11.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMZD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares nell'ultimo anno è stato 15.25. All'interno di 10.01 - 15.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) nel corso dell'anno è stato 10.01. Confrontandolo con gli attuali 10.80 e 10.01 - 15.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMZD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMZD?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.66 e -22.36%.
- Chiusura Precedente
- 10.66
- Apertura
- 10.68
- Bid
- 10.80
- Ask
- 11.10
- Minimo
- 10.68
- Massimo
- 10.85
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 1.31%
- Variazione Mensile
- 0.93%
- Variazione Semestrale
- -19.04%
- Variazione Annuale
- -22.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8