AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
Le taux de change de AMZD a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.64 et à un maximum de 10.77.
Suivez la dynamique Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMZD aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares est cotée à 10.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.11%, a clôturé hier à 10.78 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de AMZD présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares est actuellement valorisé à 10.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -23.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMZD.
Comment acheter des actions AMZD ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares au cours actuel de 10.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.66 ou de 10.96, le 71 et le -1.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMZD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMZD ?
Investir dans Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.01 - 15.25 et le prix actuel 10.66. Beaucoup comparent -0.37% et -20.09% avant de passer des ordres à 10.66 ou 10.96. Consultez le graphique du cours de AMZD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares l'année dernière était 15.25. Au cours de 10.01 - 15.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) sur l'année a été 10.01. Sa comparaison avec 10.66 et 10.01 - 15.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMZD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMZD a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.78 et -23.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.78
- Ouverture
- 10.77
- Bid
- 10.66
- Ask
- 10.96
- Plus Bas
- 10.64
- Plus Haut
- 10.77
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -1.11%
- Changement Mensuel
- -0.37%
- Changement à 6 Mois
- -20.09%
- Changement Annuel
- -23.36%
