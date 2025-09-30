- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
AMZDの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり10.68の安値と10.85の高値で取引されました。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AMZD株の現在の価格は？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの株価は本日10.79です。1.22%内で取引され、前日の終値は10.66、取引量は66に達しました。AMZDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの現在の価格は10.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は-22.43%やUSDにも注目します。AMZDの動きはライブチャートで確認できます。
AMZD株を買う方法は？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの株は現在10.79で購入可能です。注文は通常10.79または11.09付近で行われ、66や1.03%が市場の動きを示します。AMZDの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMZD株に投資する方法は？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesへの投資では、年間の値幅10.01 - 15.25と現在の10.79を考慮します。注文は多くの場合10.79や11.09で行われる前に、0.84%や-19.12%と比較されます。AMZDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの過去1年の最高値は15.25でした。10.01 - 15.25内で株価は大きく変動し、10.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares(AMZD)の年間最安値は10.01でした。現在の10.79や10.01 - 15.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMZDの動きはライブチャートで確認できます。
AMZDの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.66、-22.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.66
- 始値
- 10.68
- 買値
- 10.79
- 買値
- 11.09
- 安値
- 10.68
- 高値
- 10.85
- 出来高
- 66
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- -19.12%
- 1年の変化
- -22.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8