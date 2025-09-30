- Visão do mercado
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
A taxa do AMZD para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.68 e o mais alto foi 10.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMZD hoje?
Hoje Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) está avaliado em 10.79. O instrumento é negociado dentro de 1.22%, o fechamento de ontem foi 10.66, e o volume de negociação atingiu 86. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMZD em tempo real.
As ações de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares está avaliado em 10.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -22.43% e USD. Monitore os movimentos de AMZD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMZD?
Você pode comprar ações de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) pelo preço atual 10.79. Ordens geralmente são executadas perto de 10.79 ou 11.09, enquanto 86 e 1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMZD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMZD?
Investir em Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares envolve considerar a faixa anual 10.01 - 15.25 e o preço atual 10.79. Muitos comparam 0.84% e -19.12% antes de enviar ordens em 10.79 ou 11.09. Estude as mudanças diárias de preço de AMZD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
O maior preço de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) no último ano foi 15.25. As ações oscilaram bastante dentro de 10.01 - 15.25, e a comparação com 10.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
O menor preço de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) no ano foi 10.01. A comparação com o preço atual 10.79 e 10.01 - 15.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMZD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMZD?
No passado Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.66 e -22.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.66
- Open
- 10.68
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Volume
- 86
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- 0.84%
- Mudança de 6 meses
- -19.12%
- Mudança anual
- -22.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8