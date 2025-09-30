КотировкиРазделы
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

10.80 USD 0.14 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMZD за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.85.

Следите за динамикой Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMZD сегодня?

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) сегодня оценивается на уровне 10.80. Инструмент торгуется в пределах 1.31%, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMZD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares в настоящее время оценивается в 10.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.36% и USD. Отслеживайте движения AMZD на графике в реальном времени.

Как купить акции AMZD?

Вы можете купить акции Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) по текущей цене 10.80. Ордера обычно размещаются около 10.80 или 11.10, тогда как 45 и 1.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMZD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMZD?

Инвестирование в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares предполагает учет годового диапазона 10.01 - 15.25 и текущей цены 10.80. Многие сравнивают 0.93% и -19.04% перед размещением ордеров на 10.80 или 11.10. Изучайте ежедневные изменения цены AMZD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) за последний год составила 15.25. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 15.25, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.80 и 10.01 - 15.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMZD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMZD?

В прошлом Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и -22.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.68 10.85
Годовой диапазон
10.01 15.25
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.68
Bid
10.80
Ask
11.10
Low
10.68
High
10.85
Объем
45
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
-19.04%
Годовое изменение
-22.36%
