- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
El tipo de cambio de AMZD de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.68, mientras que el máximo ha alcanzado 10.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AMZD hoy?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) se evalúa hoy en 10.79. El instrumento se negocia dentro de 1.22%; el cierre de ayer ha sido 10.66 y el volumen comercial ha alcanzado 66. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMZD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares se evalúa actualmente en 10.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -22.43% y USD. Monitoree los movimientos de AMZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AMZD?
Puede comprar acciones de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) al precio actual de 10.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.79 o 11.09, mientras que 66 y 1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AMZD?
Invertir en Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares implica tener en cuenta el rango anual 10.01 - 15.25 y el precio actual 10.79. Muchos comparan 0.84% y -19.12% antes de colocar órdenes en 10.79 o 11.09. Estudie los cambios diarios de precios de AMZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) en el último año ha sido 15.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.01 - 15.25, una comparación con 10.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) para el año ha sido 10.01. La comparación con los actuales 10.79 y 10.01 - 15.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMZD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMZD?
En el pasado, Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.66 y -22.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.66
- Open
- 10.68
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- 0.84%
- Cambio a 6 meses
- -19.12%
- Cambio anual
- -22.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8