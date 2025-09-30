- Übersicht
AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
Der Wechselkurs von AMZD hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.68 bis zu einem Hoch von 10.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMZD heute?
Die Aktie von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) notiert heute bei 10.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.66 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von AMZD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMZD Dividenden?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares wird derzeit mit 10.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -22.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMZD zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMZD-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) zum aktuellen Kurs von 10.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.79 oder 11.09 platziert, während 86 und 1.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMZD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMZD-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares müssen die jährliche Spanne 10.01 - 15.25 und der aktuelle Kurs 10.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.84% und -19.12%, bevor sie Orders zu 10.79 oder 11.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMZD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) im vergangenen Jahr lag bei 15.25. Innerhalb von 10.01 - 15.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) im Laufe des Jahres betrug 10.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.79 und der Spanne 10.01 - 15.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMZD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMZD statt?
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.66 und -22.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.66
- Eröffnung
- 10.68
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Tief
- 10.68
- Hoch
- 10.85
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- -19.12%
- Jahresänderung
- -22.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8