AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

10.80 USD 0.14 (1.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMZD汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.85进行交易。

关注Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AMZD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票今天的定价为10.80。它在1.31%范围内交易，昨天的收盘价为10.66，交易量达到45。AMZD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares目前的价值为10.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.36%和USD。实时查看图表以跟踪AMZD走势。

如何购买AMZD股票？

您可以以10.80的当前价格购买Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.80或11.10附近，而45和1.12%显示市场活动。立即关注AMZD的实时图表更新。

如何投资AMZD股票？

投资Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.01 - 15.25和当前价格10.80。许多人在以10.80或11.10下订单之前，会比较0.93%和。实时查看AMZD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的最高价格是15.25。在10.01 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares（AMZD）的最低价格为10.01。将其与当前的10.80和10.01 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMZD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.66和-22.36%中可见。

日范围
10.68 10.85
年范围
10.01 15.25
前一天收盘价
10.66
开盘价
10.68
卖价
10.80
买价
11.10
最低价
10.68
最高价
10.85
交易量
45
日变化
1.31%
月变化
0.93%
6个月变化
-19.04%
年变化
-22.36%
