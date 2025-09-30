AMZD: Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
今日AMZD汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.85进行交易。
关注Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AMZD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票今天的定价为10.80。它在1.31%范围内交易，昨天的收盘价为10.66，交易量达到45。AMZD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares目前的价值为10.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.36%和USD。实时查看图表以跟踪AMZD走势。
如何购买AMZD股票？
您可以以10.80的当前价格购买Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.80或11.10附近，而45和1.12%显示市场活动。立即关注AMZD的实时图表更新。
如何投资AMZD股票？
投资Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.01 - 15.25和当前价格10.80。许多人在以10.80或11.10下订单之前，会比较0.93%和。实时查看AMZD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的最高价格是15.25。在10.01 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares（AMZD）的最低价格为10.01。将其与当前的10.80和10.01 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMZD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.66和-22.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.66
- 开盘价
- 10.68
- 卖价
- 10.80
- 买价
- 11.10
- 最低价
- 10.68
- 最高价
- 10.85
- 交易量
- 45
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- -19.04%
- 年变化
- -22.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8