AMZD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票今天的定价为10.80。它在1.31%范围内交易，昨天的收盘价为10.66，交易量达到45。AMZD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares目前的价值为10.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.36%和USD。实时查看图表以跟踪AMZD走势。

如何购买AMZD股票？ 您可以以10.80的当前价格购买Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.80或11.10附近，而45和1.12%显示市场活动。立即关注AMZD的实时图表更新。

如何投资AMZD股票？ 投资Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.01 - 15.25和当前价格10.80。许多人在以10.80或11.10下订单之前，会比较0.93%和。实时查看AMZD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的最高价格是15.25。在10.01 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares（AMZD）的最低价格为10.01。将其与当前的10.80和10.01 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。