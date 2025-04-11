FiyatlarBölümler
Dövizler / AMPY
AMPY: Amplify Energy Corp

4.49 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMPY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.35 ve Yüksek fiyatı olarak 4.49 aralığında işlem gördü.

Amplify Energy Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

AMPY haberleri

Günlük aralık
4.35 4.49
Yıllık aralık
2.27 7.35
Önceki kapanış
4.49
Açılış
4.43
Satış
4.49
Alış
4.79
Düşük
4.35
Yüksek
4.49
Hacim
328
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
9.51%
6 aylık değişim
19.41%
Yıllık değişim
-30.82%
21 Eylül, Pazar