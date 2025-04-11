КотировкиРазделы
AMPY: Amplify Energy Corp

4.39 USD 0.33 (8.13%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMPY за сегодня изменился на 8.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.98, а максимальная — 4.46.

Следите за динамикой Amplify Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.98 4.46
Годовой диапазон
2.27 7.35
Предыдущее закрытие
4.06
Open
3.98
Bid
4.39
Ask
4.69
Low
3.98
High
4.46
Объем
977
Дневное изменение
8.13%
Месячное изменение
7.07%
6-месячное изменение
16.76%
Годовое изменение
-32.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.