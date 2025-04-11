Валюты / AMPY
AMPY: Amplify Energy Corp
4.39 USD 0.33 (8.13%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMPY за сегодня изменился на 8.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.98, а максимальная — 4.46.
Следите за динамикой Amplify Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMPY
- Amplify Energy Unlocks Substantial Value With Strategic Asset Sales (NYSE:AMPY)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Amplify Energy director Coghill buys shares worth $1.33m
- Amplify Energy Q2 2025 slides: Beta field success drives growth amid portfolio reshaping
- Amplify Energy (AMPY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Amplify Energy earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Murphy Oil Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as international exploration advances
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Amplify Energy Stock?
- Amplify Energy announces leadership changes and asset sale plans
- Amplify Energy Stock: Eagle Ford Divestiture Boosts Liquidity (NYSE:AMPY)
- Amplify Energy stock rating reiterated at Buy by Benchmark on asset sales
- Amplify Energy stock rises after sale of Eagle Ford assets to Murphy
- Amplify Energy sells Eagle Ford assets to Murphy for $23 million
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Amplify Energy director Hamm buys $283k in shares
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Amplify Energy director Clint Coghill buys $997k in stock
- Amplify energy executive buys $29,747 in company shares
- Amplify Energy Announces Successful Borrowing Base Redetermination
- Amplify Energy to Participate in the 2025 Louisiana Energy Conference
- Amplify Energy Appoints Clint Coghill to Board of Directors
- Amplify Energy Extends Rally After Scrapping Juniper Merger
- Top 3 Energy Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In April - Geospace Technologies (NASDAQ:GEOS), Amplify Energy (NYSE:AMPY)
- Amplify (AMPY) Energy Vote Monday
Дневной диапазон
3.98 4.46
Годовой диапазон
2.27 7.35
- Предыдущее закрытие
- 4.06
- Open
- 3.98
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Low
- 3.98
- High
- 4.46
- Объем
- 977
- Дневное изменение
- 8.13%
- Месячное изменение
- 7.07%
- 6-месячное изменение
- 16.76%
- Годовое изменение
- -32.36%
