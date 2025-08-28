FiyatlarBölümler
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc

453.56 USD 1.39 (0.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALNY fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 450.72 ve Yüksek fiyatı olarak 457.68 aralığında işlem gördü.

Alnylam Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
450.72 457.68
Yıllık aralık
205.87 484.21
Önceki kapanış
452.17
Açılış
457.68
Satış
453.56
Alış
453.86
Düşük
450.72
Yüksek
457.68
Hacim
1.713 K
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
1.73%
6 aylık değişim
65.77%
Yıllık değişim
63.19%
21 Eylül, Pazar