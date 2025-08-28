Dövizler / ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
453.56 USD 1.39 (0.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALNY fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 450.72 ve Yüksek fiyatı olarak 457.68 aralığında işlem gördü.
Alnylam Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
450.72 457.68
Yıllık aralık
205.87 484.21
- Önceki kapanış
- 452.17
- Açılış
- 457.68
- Satış
- 453.56
- Alış
- 453.86
- Düşük
- 450.72
- Yüksek
- 457.68
- Hacim
- 1.713 K
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 1.73%
- 6 aylık değişim
- 65.77%
- Yıllık değişim
- 63.19%
21 Eylül, Pazar