ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
461.24 USD 0.10 (0.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALNY за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 457.99, а максимальная — 467.28.
Следите за динамикой Alnylam Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
457.99 467.28
Годовой диапазон
205.87 484.21
- Предыдущее закрытие
- 461.14
- Open
- 465.21
- Bid
- 461.24
- Ask
- 461.54
- Low
- 457.99
- High
- 467.28
- Объем
- 1.035 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- 68.58%
- Годовое изменение
- 65.95%
