CotationsSections
Devises / ALNY
Retour à Actions

ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc

453.56 USD 1.39 (0.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALNY a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 450.72 et à un maximum de 457.68.

Suivez la dynamique Alnylam Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALNY Nouvelles

Range quotidien
450.72 457.68
Range Annuel
205.87 484.21
Clôture Précédente
452.17
Ouverture
457.68
Bid
453.56
Ask
453.86
Plus Bas
450.72
Plus Haut
457.68
Volume
1.713 K
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
1.73%
Changement à 6 Mois
65.77%
Changement Annuel
63.19%
20 septembre, samedi