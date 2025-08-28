Devises / ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
453.56 USD 1.39 (0.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALNY a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 450.72 et à un maximum de 457.68.
Suivez la dynamique Alnylam Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
450.72 457.68
Range Annuel
205.87 484.21
- Clôture Précédente
- 452.17
- Ouverture
- 457.68
- Bid
- 453.56
- Ask
- 453.86
- Plus Bas
- 450.72
- Plus Haut
- 457.68
- Volume
- 1.713 K
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 65.77%
- Changement Annuel
- 63.19%
20 septembre, samedi