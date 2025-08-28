QuotazioniSezioni
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc

453.56 USD 1.39 (0.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALNY ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 450.72 e ad un massimo di 457.68.

Segui le dinamiche di Alnylam Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
450.72 457.68
Intervallo Annuale
205.87 484.21
Chiusura Precedente
452.17
Apertura
457.68
Bid
453.56
Ask
453.86
Minimo
450.72
Massimo
457.68
Volume
1.713 K
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
1.73%
Variazione Semestrale
65.77%
Variazione Annuale
63.19%
