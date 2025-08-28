Valute / ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
453.56 USD 1.39 (0.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALNY ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 450.72 e ad un massimo di 457.68.
Segui le dinamiche di Alnylam Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALNY News
Intervallo Giornaliero
450.72 457.68
Intervallo Annuale
205.87 484.21
- Chiusura Precedente
- 452.17
- Apertura
- 457.68
- Bid
- 453.56
- Ask
- 453.86
- Minimo
- 450.72
- Massimo
- 457.68
- Volume
- 1.713 K
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 1.73%
- Variazione Semestrale
- 65.77%
- Variazione Annuale
- 63.19%
20 settembre, sabato