KurseKategorien
Währungen / ALNY
Zurück zum Aktien

ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc

452.17 USD 0.45 (0.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALNY hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 443.75 bis zu einem Hoch von 456.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alnylam Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALNY News

Tagesspanne
443.75 456.94
Jahresspanne
205.87 484.21
Vorheriger Schlusskurs
451.72
Eröffnung
453.99
Bid
452.17
Ask
452.47
Tief
443.75
Hoch
456.94
Volumen
2.046 K
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
65.26%
Jahresänderung
62.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K