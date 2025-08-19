Divisas / ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
451.72 USD 9.52 (2.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALNY de hoy ha cambiado un -2.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 450.70, mientras que el máximo ha alcanzado 463.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alnylam Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
450.70 463.88
Rango anual
205.87 484.21
- Cierres anteriores
- 461.24
- Open
- 455.76
- Bid
- 451.72
- Ask
- 452.02
- Low
- 450.70
- High
- 463.88
- Volumen
- 2.386 K
- Cambio diario
- -2.06%
- Cambio mensual
- 1.32%
- Cambio a 6 meses
- 65.10%
- Cambio anual
- 62.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B