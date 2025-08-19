CotizacionesSecciones
ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc

451.72 USD 9.52 (2.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALNY de hoy ha cambiado un -2.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 450.70, mientras que el máximo ha alcanzado 463.88.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Alnylam Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
450.70 463.88
Rango anual
205.87 484.21
Cierres anteriores
461.24
Open
455.76
Bid
451.72
Ask
452.02
Low
450.70
High
463.88
Volumen
2.386 K
Cambio diario
-2.06%
Cambio mensual
1.32%
Cambio a 6 meses
65.10%
Cambio anual
62.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B