Moedas / ALNY
ALNY: Alnylam Pharmaceuticals Inc
451.72 USD 9.52 (2.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALNY para hoje mudou para -2.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 450.70 e o mais alto foi 463.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Alnylam Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALNY Notícias
Faixa diária
450.70 463.88
Faixa anual
205.87 484.21
- Fechamento anterior
- 461.24
- Open
- 455.76
- Bid
- 451.72
- Ask
- 452.02
- Low
- 450.70
- High
- 463.88
- Volume
- 2.386 K
- Mudança diária
- -2.06%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 65.10%
- Mudança anual
- 62.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh