ALLE: Allegion plc

179.40 USD 0.62 (0.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALLE fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 177.42 ve Yüksek fiyatı olarak 180.34 aralığında işlem gördü.

Allegion plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
177.42 180.34
Yıllık aralık
116.57 180.34
Önceki kapanış
178.78
Açılış
178.13
Satış
179.40
Alış
179.70
Düşük
177.42
Yüksek
180.34
Hacim
2.383 K
Günlük değişim
0.35%
Aylık değişim
7.23%
6 aylık değişim
37.90%
Yıllık değişim
23.16%
21 Eylül, Pazar