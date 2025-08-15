통화 / ALLE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALLE: Allegion plc
179.40 USD 0.62 (0.35%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALLE 환율이 오늘 0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 177.42이고 고가는 180.34이었습니다.
Allegion plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALLE News
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 얼리전, 주당 177.79달러로 사상 최고치 경신
- Allegion stock hits all-time high at 177.79 USD
- 제Jefferies, Allied Blenders에 ’매수’ 등급 제시: 턴어라운드 기대
- Jefferies initiates Allied Blenders stock with Buy rating on turnaround
- Barclays backs Dormakaba with CHF880 target on U.S. growth, margin gains
- Allegion plc (ALLE) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- 얼리전, 모건 스탠리 컨퍼런스 참가: 전략적 성장 인사이트
- Allegion at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Allegion declares quarterly dividend of $0.51 per share
- Here's Why Allegion (ALLE) is a Strong Growth Stock
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Mizuho raises Allegion stock price target to $170 on M&A outlook
- Are Wall Street Analysts Bullish on Allegion Stock?
- Allegion stock hits all-time high of 170.58 USD
- New Strong Buy Stocks for August 21st
- Here's Why You Should Consider Investing in Allegion Stock Right Now
- Warren Buffett Just Invested $3.9 Billion in 12 Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Warren Buffett Doubles Down On America's Housing Boom, Upping Berkshire's Holdings In Homebuilders And Building Supply Firms By Triple Digits - D.R. Horton (NYSE:DHI), Allegion (NYSE:ALLE)
- Warren Buffett’s Q2 Disclosures: Buys UNH Stock and Cuts Stakes in AAPL and Bank of America - TipRanks.com
- Opinion: Buffett bought UnitedHealth. I bet on Caterpillar. Why Berkshire Hathaway’s picks are smarter.
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
일일 변동 비율
177.42 180.34
년간 변동
116.57 180.34
- 이전 종가
- 178.78
- 시가
- 178.13
- Bid
- 179.40
- Ask
- 179.70
- 저가
- 177.42
- 고가
- 180.34
- 볼륨
- 2.383 K
- 일일 변동
- 0.35%
- 월 변동
- 7.23%
- 6개월 변동
- 37.90%
- 년간 변동율
- 23.16%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K