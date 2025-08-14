Валюты / ALLE
ALLE: Allegion plc
177.12 USD 0.88 (0.50%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALLE за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 175.43, а максимальная — 177.67.
Следите за динамикой Allegion plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
175.43 177.67
Годовой диапазон
116.57 177.74
- Предыдущее закрытие
- 176.24
- Open
- 176.35
- Bid
- 177.12
- Ask
- 177.42
- Low
- 175.43
- High
- 177.67
- Объем
- 1.673 K
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 5.86%
- 6-месячное изменение
- 36.15%
- Годовое изменение
- 21.59%
