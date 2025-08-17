CotizacionesSecciones
ALLE
ALLE: Allegion plc

176.71 USD 0.41 (0.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALLE de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 175.61, mientras que el máximo ha alcanzado 179.60.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Allegion plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
175.61 179.60
Rango anual
116.57 179.60
Cierres anteriores
177.12
Open
177.51
Bid
176.71
Ask
177.01
Low
175.61
High
179.60
Volumen
2.078 K
Cambio diario
-0.23%
Cambio mensual
5.62%
Cambio a 6 meses
35.84%
Cambio anual
21.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B