ALIS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Calisa Acquisition Corp hisse senedi 9.90 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.90 - 9.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. ALIS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Calisa Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Calisa Acquisition Corp hisse senedi şu anda 9.90 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.00% ve USD değerlerini izler. ALIS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ALIS hisse senedi nasıl alınır? Calisa Acquisition Corp hisselerini şu anki 9.90 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.90 ve Ask 10.20 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ALIS fiyat hareketlerini takip edin.

ALIS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Calisa Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.90 - 9.95 ve mevcut fiyatı 9.90 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.90 veya Ask 10.20 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.00% değerlerini karşılaştırır. ALIS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Calisa Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Calisa Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 9.95 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.90 - 9.95). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Calisa Acquisition Corp performansını takip edin.

Calisa Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Calisa Acquisition Corp (ALIS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.90 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.90 - 9.95 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ALIS fiyat hareketlerini izleyin.