- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALIS: Calisa Acquisition Corp
Der Wechselkurs von ALIS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.90 bis zu einem Hoch von 9.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calisa Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALIS heute?
Die Aktie von Calisa Acquisition Corp (ALIS) notiert heute bei 9.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.90 - 9.90 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.90 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von ALIS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALIS Dividenden?
Calisa Acquisition Corp wird derzeit mit 9.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALIS zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALIS-Aktien?
Sie können Aktien von Calisa Acquisition Corp (ALIS) zum aktuellen Kurs von 9.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.90 oder 10.20 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALIS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALIS-Aktien?
Bei einer Investition in Calisa Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.90 - 9.95 und der aktuelle Kurs 9.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und 0.00%, bevor sie Orders zu 9.90 oder 10.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALIS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Calisa Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Calisa Acquisition Corp (ALIS) im vergangenen Jahr lag bei 9.95. Innerhalb von 9.90 - 9.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calisa Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Calisa Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Calisa Acquisition Corp (ALIS) im Laufe des Jahres betrug 9.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.90 und der Spanne 9.90 - 9.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALIS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALIS statt?
Calisa Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.90 und 0.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.90
- Eröffnung
- 9.90
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Tief
- 9.90
- Hoch
- 9.90
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 0.00%
- Akt
- 191 K
- Erw
- 222 K
- Vorh
- 218 K
- Akt
- 1.939 M
- Erw
- 1.977 M
- Vorh
- 1.943 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh