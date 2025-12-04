クォートセクション
ALIS: Calisa Acquisition Corp

9.90 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ALISの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.90の安値と9.90の高値で取引されました。

Calisa Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALIS株の現在の価格は？

Calisa Acquisition Corpの株価は本日9.90です。9.90 - 9.90内で取引され、前日の終値は9.90、取引量は2に達しました。ALISのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Calisa Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Calisa Acquisition Corpの現在の価格は9.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。ALISの動きはライブチャートで確認できます。

ALIS株を買う方法は？

Calisa Acquisition Corpの株は現在9.90で購入可能です。注文は通常9.90または10.20付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。ALISの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALIS株に投資する方法は？

Calisa Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.90 - 9.95と現在の9.90を考慮します。注文は多くの場合9.90や10.20で行われる前に、-0.10%や0.00%と比較されます。ALISの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Calisa Acquisition Corpの株の最高値は？

Calisa Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.95でした。9.90 - 9.95内で株価は大きく変動し、9.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Calisa Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Calisa Acquisition Corpの株の最低値は？

Calisa Acquisition Corp(ALIS)の年間最安値は9.90でした。現在の9.90や9.90 - 9.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALISの動きはライブチャートで確認できます。

ALISの株式分割はいつ行われましたか？

Calisa Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.90、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.90 9.90
1年のレンジ
9.90 9.95
以前の終値
9.90
始値
9.90
買値
9.90
買値
10.20
安値
9.90
高値
9.90
出来高
2
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
0.00%
