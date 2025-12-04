КотировкиРазделы
Валюты / ALIS
Назад в Рынок акций США

ALIS: Calisa Acquisition Corp

9.90 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALIS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 9.90.

Следите за динамикой Calisa Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALIS сегодня?

Calisa Acquisition Corp (ALIS) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 9.90, вчерашнее закрытие составило 9.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALIS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calisa Acquisition Corp?

Calisa Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения ALIS на графике в реальном времени.

Как купить акции ALIS?

Вы можете купить акции Calisa Acquisition Corp (ALIS) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALIS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALIS?

Инвестирование в Calisa Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.90 - 9.95 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают -0.10% и 0.00% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены ALIS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calisa Acquisition Corp?

Самая высокая цена Calisa Acquisition Corp (ALIS) за последний год составила 9.95. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 9.95, сравнение с 9.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calisa Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calisa Acquisition Corp?

Самая низкая цена Calisa Acquisition Corp (ALIS) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 9.90 и 9.90 - 9.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALIS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALIS?

В прошлом Calisa Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.90 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.90 9.90
Годовой диапазон
9.90 9.95
Предыдущее закрытие
9.90
Open
9.90
Bid
9.90
Ask
10.20
Low
9.90
High
9.90
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.00%
04 декабря, четверг
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
191 тыс
Прог.
222 тыс
Пред.
218 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.939 млн
Прог.
1.977 млн
Пред.
1.943 млн
17:30
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.