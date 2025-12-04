- Обзор рынка
ALIS: Calisa Acquisition Corp
Курс ALIS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 9.90.
Следите за динамикой Calisa Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALIS сегодня?
Calisa Acquisition Corp (ALIS) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 9.90, вчерашнее закрытие составило 9.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALIS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calisa Acquisition Corp?
Calisa Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения ALIS на графике в реальном времени.
Как купить акции ALIS?
Вы можете купить акции Calisa Acquisition Corp (ALIS) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALIS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALIS?
Инвестирование в Calisa Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.90 - 9.95 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают -0.10% и 0.00% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены ALIS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calisa Acquisition Corp?
Самая высокая цена Calisa Acquisition Corp (ALIS) за последний год составила 9.95. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 9.95, сравнение с 9.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calisa Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calisa Acquisition Corp?
Самая низкая цена Calisa Acquisition Corp (ALIS) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 9.90 и 9.90 - 9.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALIS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALIS?
В прошлом Calisa Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.90 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.90
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Low
- 9.90
- High
- 9.90
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
- 191 тыс
- Прог.
- 222 тыс
- Пред.
- 218 тыс
- Акт.
- 1.939 млн
- Прог.
- 1.977 млн
- Пред.
- 1.943 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.