ALIS: Calisa Acquisition Corp
Le taux de change de ALIS a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.90 et à un maximum de 9.90.
Suivez la dynamique Calisa Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALIS aujourd'hui ?
L'action Calisa Acquisition Corp est cotée à 9.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.90 - 9.90, a clôturé hier à 9.90 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de ALIS présente ces mises à jour.
L'action Calisa Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Calisa Acquisition Corp est actuellement valorisé à 9.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALIS.
Comment acheter des actions ALIS ?
Vous pouvez acheter des actions Calisa Acquisition Corp au cours actuel de 9.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.90 ou de 10.20, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALIS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALIS ?
Investir dans Calisa Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.90 - 9.95 et le prix actuel 9.90. Beaucoup comparent -0.10% et 0.00% avant de passer des ordres à 9.90 ou 10.20. Consultez le graphique du cours de ALIS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Calisa Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Calisa Acquisition Corp l'année dernière était 9.95. Au cours de 9.90 - 9.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Calisa Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Calisa Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Calisa Acquisition Corp (ALIS) sur l'année a été 9.90. Sa comparaison avec 9.90 et 9.90 - 9.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALIS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALIS a-t-elle été divisée ?
Calisa Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.90 et 0.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.90
- Ouverture
- 9.90
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Plus Bas
- 9.90
- Plus Haut
- 9.90
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- 0.00%
- Act
- 191 K
- Fcst
- 222 K
- Prev
- 218 K
- Act
- 1.939 M
- Fcst
- 1.977 M
- Prev
- 1.943 M
- Act
-
- Fcst
- Prev