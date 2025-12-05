报价部分
ALIS: Calisa Acquisition Corp

9.90 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ALIS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.90和高点9.90进行交易。

关注Calisa Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ALIS股票今天的价格是多少？

Calisa Acquisition Corp股票今天的定价为9.90。它在9.90 - 9.90范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到2。ALIS的实时价格图表显示了这些更新。

Calisa Acquisition Corp股票是否支付股息？

Calisa Acquisition Corp目前的价值为9.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪ALIS走势。

如何购买ALIS股票？

您可以以9.90的当前价格购买Calisa Acquisition Corp股票。订单通常设置在9.90或10.20附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注ALIS的实时图表更新。

如何投资ALIS股票？

投资Calisa Acquisition Corp需要考虑年度范围9.90 - 9.95和当前价格9.90。许多人在以9.90或10.20下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看ALIS价格图表，了解每日变化。

Calisa Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calisa Acquisition Corp的最高价格是9.95。在9.90 - 9.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calisa Acquisition Corp的绩效。

Calisa Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Calisa Acquisition Corp（ALIS）的最低价格为9.90。将其与当前的9.90和9.90 - 9.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALIS股票是什么时候拆分的？

Calisa Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.90和0.00%中可见。

日范围
9.90 9.90
年范围
9.90 9.95
前一天收盘价
9.90
开盘价
9.90
卖价
9.90
买价
10.20
最低价
9.90
最高价
9.90
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
-0.10%
6个月变化
0.00%
年变化
0.00%
05 十二月, 星期五
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.3
预测值
50.5
前值
51.0
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
55.0
预测值
52.9
前值
51.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.1%
预测值
3.9%
前值
4.5%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.2%
预测值
3.5%
前值
3.4%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
413
预测值
前值
407
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
549
预测值
前值
544
20:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​9.18 B
预测值
$​11.43 B
前值
$​11.01 B
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值