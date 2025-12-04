- Visão do mercado
ALIS: Calisa Acquisition Corp
A taxa do ALIS para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.90 e o mais alto foi 9.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Calisa Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALIS hoje?
Hoje Calisa Acquisition Corp (ALIS) está avaliado em 9.90. O instrumento é negociado dentro de 9.90 - 9.90, o fechamento de ontem foi 9.90, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALIS em tempo real.
As ações de Calisa Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Calisa Acquisition Corp está avaliado em 9.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.00% e USD. Monitore os movimentos de ALIS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALIS?
Você pode comprar ações de Calisa Acquisition Corp (ALIS) pelo preço atual 9.90. Ordens geralmente são executadas perto de 9.90 ou 10.20, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALIS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALIS?
Investir em Calisa Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.90 - 9.95 e o preço atual 9.90. Muitos comparam -0.10% e 0.00% antes de enviar ordens em 9.90 ou 10.20. Estude as mudanças diárias de preço de ALIS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Calisa Acquisition Corp?
O maior preço de Calisa Acquisition Corp (ALIS) no último ano foi 9.95. As ações oscilaram bastante dentro de 9.90 - 9.95, e a comparação com 9.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Calisa Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Calisa Acquisition Corp?
O menor preço de Calisa Acquisition Corp (ALIS) no ano foi 9.90. A comparação com o preço atual 9.90 e 9.90 - 9.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALIS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALIS?
No passado Calisa Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.90 e 0.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.90
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Low
- 9.90
- High
- 9.90
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 0.00%
- Atu.
- 191 mil
- Projeç.
- 222 mil
- Prév.
- 218 mil
- Atu.
- 1.939 milh
- Projeç.
- 1.977 milh
- Prév.
- 1.943 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.