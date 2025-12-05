CotizacionesSecciones
ALIS: Calisa Acquisition Corp

9.90 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Otros símbolos Básica: Dólar estadounidense Divisa de beneficio: Dólar estadounidense

El tipo de cambio de ALIS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.90, mientras que el máximo ha alcanzado 9.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Calisa Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ALIS hoy?

Calisa Acquisition Corp (ALIS) se evalúa hoy en 9.90. El instrumento se negocia dentro de 9.90 - 9.90; el cierre de ayer ha sido 9.90 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALIS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Calisa Acquisition Corp?

Calisa Acquisition Corp se evalúa actualmente en 9.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.00% y USD. Monitoree los movimientos de ALIS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ALIS?

Puede comprar acciones de Calisa Acquisition Corp (ALIS) al precio actual de 9.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.90 o 10.20, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALIS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ALIS?

Invertir en Calisa Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 9.90 - 9.95 y el precio actual 9.90. Muchos comparan -0.10% y 0.00% antes de colocar órdenes en 9.90 o 10.20. Estudie los cambios diarios de precios de ALIS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Calisa Acquisition Corp?

El precio más alto de Calisa Acquisition Corp (ALIS) en el último año ha sido 9.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.90 - 9.95, una comparación con 9.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Calisa Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Calisa Acquisition Corp?

El precio más bajo de Calisa Acquisition Corp (ALIS) para el año ha sido 9.90. La comparación con los actuales 9.90 y 9.90 - 9.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALIS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALIS?

En el pasado, Calisa Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.90 y 0.00% después de las acciones corporativas.

Rango diario
9.90 9.90
Rango anual
9.90 9.95
Cierres anteriores
9.90
Open
9.90
Bid
9.90
Ask
10.20
Low
9.90
High
9.90
Volumen
2
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-0.10%
Cambio a 6 meses
0.00%
Cambio anual
0.00%
05 diciembre, viernes
15:00
USD
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
53.3
Pronós.
50.5
Prev.
51.0
15:00
USD
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
55.0
Pronós.
52.9
Prev.
51.0
15:00
USD
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan
Act.
4.1%
Pronós.
3.9%
Prev.
4.5%
15:00
USD
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan
Act.
3.2%
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
18:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
413
Pronós.
Prev.
407
18:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
549
Pronós.
Prev.
544
20:00
USD
Crédito al Consumo de la FRS m/m
Act.
$​9.18 B
Pronós.
$​11.43 B
Prev.
$​11.01 B
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.