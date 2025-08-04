FiyatlarBölümler
Dövizler / ALGT
Geri dön - Hisse senetleri

ALGT: Allegiant Travel Company

61.00 USD 1.51 (2.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALGT fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.30 ve Yüksek fiyatı olarak 62.87 aralığında işlem gördü.

Allegiant Travel Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGT haberleri

Günlük aralık
60.30 62.87
Yıllık aralık
39.80 107.57
Önceki kapanış
62.51
Açılış
62.87
Satış
61.00
Alış
61.30
Düşük
60.30
Yüksek
62.87
Hacim
1.003 K
Günlük değişim
-2.42%
Aylık değişim
-0.39%
6 aylık değişim
19.68%
Yıllık değişim
10.93%
21 Eylül, Pazar