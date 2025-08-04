Dövizler / ALGT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALGT: Allegiant Travel Company
61.00 USD 1.51 (2.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALGT fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.30 ve Yüksek fiyatı olarak 62.87 aralığında işlem gördü.
Allegiant Travel Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALGT haberleri
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Allegiant reports 12.6% passenger growth in August
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Allegiant Travel completes $200 million sale of Sunseeker Resort assets
- Allegiant Travel (ALGT) Up 32% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Investing in the red-hot airline sector? You may want to avoid these stocks.
- Here's Why You Should Give Allegiant Stock a Miss Now
- Allegiant: Sunseeker Failure Ends, Upside For Airline Operations (NASDAQ:ALGT)
- Allegiant pilots prepare no confidence vote against management
- Allegiant adds Atlantic City to network with four new Florida routes
- Spirit Air Sends An Ominous Warning. Here's Why Most Airline Stocks Rallied.
- Raymond James raises Allegiant Travel price target to $8.50 on market stabilization
- Allegiant Q2 Earnings Surpass Estimates, Decline Year Over Year
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Allegiant (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel Company (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Günlük aralık
60.30 62.87
Yıllık aralık
39.80 107.57
- Önceki kapanış
- 62.51
- Açılış
- 62.87
- Satış
- 61.00
- Alış
- 61.30
- Düşük
- 60.30
- Yüksek
- 62.87
- Hacim
- 1.003 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -0.39%
- 6 aylık değişim
- 19.68%
- Yıllık değişim
- 10.93%
21 Eylül, Pazar