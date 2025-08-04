Валюты / ALGT
ALGT: Allegiant Travel Company
63.45 USD 1.97 (3.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALGT за сегодня изменился на 3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.47, а максимальная — 63.50.
Следите за динамикой Allegiant Travel Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALGT
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Allegiant reports 12.6% passenger growth in August
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Allegiant Travel completes $200 million sale of Sunseeker Resort assets
- Allegiant Travel (ALGT) Up 32% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Investing in the red-hot airline sector? You may want to avoid these stocks.
- Here's Why You Should Give Allegiant Stock a Miss Now
- Allegiant: Sunseeker Failure Ends, Upside For Airline Operations (NASDAQ:ALGT)
- Allegiant pilots prepare no confidence vote against management
- Allegiant adds Atlantic City to network with four new Florida routes
- Spirit Air Sends An Ominous Warning. Here's Why Most Airline Stocks Rallied.
- Raymond James raises Allegiant Travel price target to $8.50 on market stabilization
- Allegiant Q2 Earnings Surpass Estimates, Decline Year Over Year
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Allegiant (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel Company (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Allegiant (ALGT) Q2 EPS Jumps 60%
Дневной диапазон
60.47 63.50
Годовой диапазон
39.80 107.57
- Предыдущее закрытие
- 61.48
- Open
- 61.48
- Bid
- 63.45
- Ask
- 63.75
- Low
- 60.47
- High
- 63.50
- Объем
- 809
- Дневное изменение
- 3.20%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 24.48%
- Годовое изменение
- 15.38%
