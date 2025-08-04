КотировкиРазделы
ALGT: Allegiant Travel Company

63.45 USD 1.97 (3.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALGT за сегодня изменился на 3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.47, а максимальная — 63.50.

Дневной диапазон
60.47 63.50
Годовой диапазон
39.80 107.57
Предыдущее закрытие
61.48
Open
61.48
Bid
63.45
Ask
63.75
Low
60.47
High
63.50
Объем
809
Дневное изменение
3.20%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
24.48%
Годовое изменение
15.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.