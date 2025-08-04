货币 / ALGT
ALGT: Allegiant Travel Company
62.96 USD 0.49 (0.77%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALGT汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点62.96和高点64.76进行交易。
关注Allegiant Travel Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALGT新闻
日范围
62.96 64.76
年范围
39.80 107.57
- 前一天收盘价
- 63.45
- 开盘价
- 64.07
- 卖价
- 62.96
- 买价
- 63.26
- 最低价
- 62.96
- 最高价
- 64.76
- 交易量
- 237
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 2.81%
- 6个月变化
- 23.52%
- 年变化
- 14.49%
